Минск, 26 ноября 2020, 16:31 — REGNUM Белоруссия планирует ввести санкции в отношении украинских чиновников, поддержавших антибелорусские санкции Евросоюза. Об этом заявил 26 ноября во время брифинга министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Макей назвал «несамостоятельным» решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинскому послу в Минске вручили ноту протеста в связи с антибелорусскими акциями, проходившими возле здания посольства Белоруссии на Украине.
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