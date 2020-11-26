Минск, , 16:31 — REGNUM Белоруссия планирует ввести санкции в отношении украинских чиновников, поддержавших антибелорусские санкции Евросоюза. Об этом заявил 26 ноября во время брифинга министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

«На начальном этапе мы также подготовили список санкций в отношении официальных лиц Украины. Будем смотреть, как события будут развиваться дальше. Мы не будем оставлять без ответа ни одно из действий Украины, направленное против белорусского государства», — сказал он.

Макей назвал «несамостоятельным» решение Украины присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинскому послу в Минске вручили ноту протеста в связи с антибелорусскими акциями, проходившими возле здания посольства Белоруссии на Украине.

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