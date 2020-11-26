Москва, , 16:22 — REGNUM Решение мэра Москвы Сергея Собянина до 15 января 2021 года продлить ограничительные меры из-за распространения коронавируса вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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»Дети на удаленке год учёбы потеряли! Сижу на больничном и наблюдаю весь этот кошмар обучения! Система идиотом придуманная! Периодически вылетает ребёнок с урока, что бы попасть обратно на урок надо ждать! Можно в ожидании просидеть пол урока, а учитель тем временем продолжает рассказывать и объяснять тему, у детей не работает то микрофон, то камера, то «рука» (что бы ответить). Урок физкультуры это отдельная тема!» — возмущается пользователь под псевдонимом «Совершенно Летняя».

Многие комментаторы выразили своё возмущение тем, что многие категории граждан уже огромное количество времени испытывают издержки в связи с ограничительными мерами из-за борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

«И так до лета?! Можно подумать у 65-летних и старших жизнь только начинается и еще всё успеют. Жизнь продолжается. К примеру, на рынок кто за него сходит? Волонтеры? Обычно на рынке у всех как говорится все схвачено. Свои излюбленные торговые места, опробованные продукты. А как обувь, одежду покупать ему без примерки? А как лечение остальных проблем?! Зубы, особенно протезирование?! Прошлой осенью не начали, сейчас не начинают. А если уже запустили протезирование. С обтесанными зубами ходить?» — пишет Валерий В.

Ряд пользователей заявил, что они не могут получить необходимую медицинскую помощь из-за того, что в Москве остаются в действии ограничения. Люди считают, что такие продолжительные меры наносят вред жителям столицы.

«В общем, лишили пенсионеров проезда, детей — обучения. А многих лишили работы. Хорошие меры. Я Сам жду операции по улучшению зрения — уже примерно полгода. Но продлили срок ожидания до марта будущего года со словами: там посмотрим, может вообще операций проводить не будем, так как нам это запретят», — пишет Николаевич С.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что перевод учебных заведений на удалённую форму является экспериментом, целью которого становится окончательный перевод населения России на платную основу.

«Дистанционное обучение — это эксперимент, который подписала Дума на 2020 — 2022 год. Он проводится в 14 регионах страны. Москва в этот список не попала, и мэр под шумок пандемии решил протестировать все на московских школьниках и студентах. Все ведется к упразднению школ и бесплатного образования, т. е. бесплатно учится будет можно на удаленке, и учить будет не учитель, а искусственный интеллект. Хорошее образование, даже школьное — будет платным», — считает Диана И.

Напомним, 26 ноября мэр Москвы Сергей Собянин принял решение до 15 января 2021 года продлить ограничительные меры из-за распространения коронавируса.