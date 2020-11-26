Киев, , 16:21 — REGNUM Министерство иностранных дел Украины «приняло во внимание» вручение послу Украины в Белоруссии ноты протеста, но подчеркивает, что считает этот шаг белорусской стороны «излишне эмоциональным и в целом безосновательным».

Об этом в комментарии СМИ сообщил 26 ноября спикер украинского МИД Олег Николенко.

ИА REGNUM напоминает, что белорусская сторона выразила послу Украины Игорю Кизиму решительный протест в связи с непрерывной серией «антибелорусских акций» у посольства РБ в Киеве и потребовала «гарантировать на должном уровне безопасность дипломатической миссии».

Спикер МИД Украины заявил, что никаких оснований для ограничения права на мирный протест в этой ситуации не существует, а правоохранительные органы принимают должные меры, чтобы гарантировать безопасность как участников акций, так и посольства Белоруссии и его работников.

Также в ведомстве «вспомнили», что в период «революции достоинства» (имеется ввиду госпереворот 2014 года — ред.) на Украине белорусская сторона не реагировала на провокации граждан, которые под стенами посольства Украины в Минске демонстрировали свою крайне недружественную позицию к Украине и избранному украинским народом европейскому курсу».

В МИД отмечают, что Украина «четко придерживается» положений Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года и гарантирует безопасность иностранных дипломатических миссий на своей территории, и особенно ожидает, что белорусская сторона также с надлежащей ответственностью будет относиться к своим международным обязательствам.

ИА REGNUM напоминает, что накануне стало известно о конфликтах Киева и Минска в экономической плоскости — в частности, Украина через неделю введет спецпошлины 16,08% на импорт стальных продуктов из Белоруссии в ответ на установленные «дискриминационные и недружественные» действия РБ.