Одесса, Украина, 26 ноября 2020, 16:23 — REGNUM Оператору телеканала Russia Today запретили въезд на Украину на срок три года. Об этом заявили 26 ноября в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).
По данным пресс-службы, мужчина пытался въехать на территорию Украины через границу в Одесской области и пересечь страну транзитом, направляясь в РФ.
Пограничники выяснили, что мужчина ранее прилетал на самолёте в Крым. Там он снимал видеосюжет для RT.
В итоге журналисту закрыли въезд на Украину на три года.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал госпереворот в Киеве, результаты которого не признали жители полуострова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Венгрии возмутились решением Украины закрыть на три года въезд венгерскому чиновнику.
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