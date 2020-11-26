Одесса, Украина, , 16:23 — REGNUM Оператору телеканала Russia Today запретили въезд на Украину на срок три года. Об этом заявили 26 ноября в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По данным пресс-службы, мужчина пытался въехать на территорию Украины через границу в Одесской области и пересечь страну транзитом, направляясь в РФ.

«Во время паспортного контроля в отношении россиянина сработала база данных. Как выяснилось, у пограничников в отношении него уже была предварительная информация о незаконном посещении им… Крыма», — сказано в сообщении.

Пограничники выяснили, что мужчина ранее прилетал на самолёте в Крым. Там он снимал видеосюжет для RT.

В итоге журналисту закрыли въезд на Украину на три года.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал госпереворот в Киеве, результаты которого не признали жители полуострова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД Венгрии возмутились решением Украины закрыть на три года въезд венгерскому чиновнику.

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