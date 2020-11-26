Джакарта, , 16:02 — REGNUM Министр-координатор по вопросам экономики Индонезии Аирлангга Хартарто заявил, что подписание соглашения о Всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (ВРЭП) с участием 15 стран будет способствовать большей интеграции Индонезии в глобальную цепочку создания стоимости, сообщает Antara.

«Индонезия должна воспользоваться возможностями, предлагаемыми ВРЭП, открытым доступом на рынок для индонезийской экспортной продукции», — заявил министр-координатор по вопросам экономики Индонезии.

В министерстве экономики заявили, что ВРЭП — это крупнейшее торговое соглашение в мире, которое покрывает 30% мирового валового внутреннего продукта (ВВП), 27% мировой торговли, 29% прямых иностранных инвестиций и 29% населения мира.

Страны-члены ВРЭП также являются основными источниками потока иностранных инвестиций в Индонезию. В 2019 году 66% инвестиций в Индонезию поступили из Сингапура, Китая, Японии, Малайзии и Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, напряженность в Южно-Китайском море будет нарастать из-за соперничества между США и Китаем.

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