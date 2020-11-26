Брянск, 26 ноября 2020, 16:10 — REGNUM Согласие на назначение на должности заместителей губернатора Брянской области дали 26 ноября депутаты областной думы. На заседании обсудили восемь кандидатур, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Депутаты согласовали Бориса Грибанова (сельское хозяйство, ветеринария, лесное хозяйство, потребительский рынок), Александра Коробко (взаимодействие с муниципальными образованиями, информационная политика, культура), Геннадия Лемешова (руководитель постоянного представительства правительства области при правительстве РФ в Москве), Галину Петушкову (финансовая политика), Владимира Реунова (экономическая политика, природные ресурсы и экология), Сергея Тимошенко (архитектура, строительство, дорожное хозяйство, ТЭК и ЖКХ, тарифы), Юрия Филипенко (руководитель администрации губернатора и правительства области, имущественные отношения, региональная безопасность, госзакупки, жилищная инспекция, мировая юстиция), Николая Щеглова (социальная защита, ЗАГС, занятость населения).
Окончательное решение о назначении на должности примет губернатор Брянской области Александр Богомаз.