Брюссель, , 15:58 — REGNUM Европейский союз может ввести в декабре санкции против Турции в связи с ее действиями в Средиземном море, соответствующие шаги предпринимает Франция, сообщает со ссылкой на источники 26 ноября Reuters.

По информации дипломатических источников, на данный момент конкретных предложений Франция не подготовила, однако любой пакет санкций будет включать в себя меры, направленные против экономики Турции. Под действие запретительных мер могут попасть проводимая добывающая отрасль, а также судоходство, банки и энергетика.

Кроме того, под вопрос может быть поставлен план расширения преференций Турции в области торговли с ЕС, ее главным торговым партнером, а также ее официальный статус кандидата на вступление в Европейский союз, которому, по словам Австрии, следует положить конец.

«Однако Турция является ключевым партнером во многих областях, поэтому в Совете (правительств ЕС) единого мнения по ее вопросу нет. Еще слишком рано», — подчеркнул дипломат ЕС.

«Я думаю, что сейчас многие понимают, что санкций не избежать», — указал другой высокопоставленный дипломат ЕС. — Вопрос в том, что выдержит рынок».