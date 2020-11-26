Москва, , 16:27 — REGNUM Заявление министра обороны Германии Аннегреты Крамп-Карренбауэр о том, что «угроза» со стороны России стала более явственной, а НАТО нужно усилить оборонные способности и говорить с позиции силы, вызвало критику со стороны интернет-сообщества. Граждане выразили точку зрения 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Конечно, я как женщина должна поддерживать свой женский пол, но… Всё-таки реальной политикой и особенно в военной области должны заниматься мужчины. И, желательно, прошедшие армию по-настоящему, а не за столом», — пишет Ирина С.

По видению ряда граждан, Россия крайне миролюбиво и демократично подходит к отношениям с Германией, что делает выступление министра обороны ФРГ нелепым. Люди уверены, что Россия не собирается воевать с Германией, а наоборот, стремиться установить с ней максимально тесные экономические отношения.

«Россия делает всё, чтобы заполучить торговые отношения с Европейскими странами и особенно с ФРГ. Делается все для того чтобы провести газопровод «северный поток 2» в Европу и особенно в ФРГ. Россия знает, что с этими странами лучше жить в мире, так как в этих странах налажена экономика и они платежеспособны. Какой смысл России напасть на Европу или ФРГ, и разрушив ее лишиться тех товаров и финансов которых она получает у них за газ? Ведь в случае разрушения ФРГ, некому будет платить за газ даже если этот газ будет съедобным. Думаю, что Меркель сразу поймет, что данное заявление глупейщее из глупых и не отвечает интересам ни России и ни ФРГ», — считает Zaladi N.

Некоторые пользователи пришли к выводу, что диалог с позиции силы является крайне деструктивным способом общения с Российской Федерацией. Граждане считают, что такое мнение министра обороны Германии навязано интересами США, а не интересами народа ФРГ.

«Диалог с позиции силы — это монолог, как не крути. К диалогу с кем-либо (не обязательно с Россией) НАТО не готово, оно же «оборонительное», и поэтому — никакого диалога, только диктат силы. И вот тут принципиальное определение — НАТО является силовым блоком в международной политике США и никакого отношения к обороне других стран не имеет, ибо «интересы шерифа» обслуживаются не только в первую очередь, но и в единственную, даже за счёт бюджета вассалов», — поделился мнением пользователь Agvid.

Нашлись и те, кто заявил о том, что пусть Германия разговаривает с Россией с позиции силы. У Российской Федерации достаточно военной мощи, чтобы обеспечить свою независимость от мнения ФРГ.

«США учения проводит с территории Румынии, корабли США будут заходить на территорию России со стороны Крыма, а мы должны смотреть сквозь пальцы. Такого никогда не будет. Черноморский флот сильный и если еще раз сунутся в наши территориальные воды мало не покажется. Кто завязал сейчас гонку вооружения конечно США, а не Россия», — пишет пользователь Галина.

Напомним, 25 ноября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что «угроза» со стороны России стала более явственной, НАТО нужно усилить оборонные способности и говорить с позиции силы.