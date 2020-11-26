Минск, , 15:57 — REGNUM В случае, если не будут достигнуты универсальные договоренности в сфере информационной безопасности, мир может погрузиться в «киберхаос». Об этом 26 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своего выступления на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии.

По словам главы МИД РФ, вопрос международной безопасности в информационной сфере стоит на повестке дня, и последние события в Ливии говорят о востребованности сотрудничества по данной проблеме с участием «всех без исключения стран».

«Очевидно, что без универсальных договоренностей мир рискует погрузиться в киберхаос, последствия которого могут оказаться катастрофическими», — сказал Лавров.

Также он указал, что противоправная подрывная активность в этой сфере процветает в условиях кибервойны и при поддержке извне. Информационно-коммуникационные технологии используются в преступных целях.

«Необходимо продолжать совместно отстаивать наши подходы в данной сфере на многосторонних площадках, в региональных механизмах и в двустороннем формате», — подчеркнул министр иностранных дел России.

Как передавало ИА REGNUM, ранее руководитель проектного офиса по квантовым технологиям госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов сообщил, что необходимый для создания квантового компьютера федеральный проект «Национальная квантовая лаборатория» запущен в РФ.