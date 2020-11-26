Нур-Султан, , 15:44 — REGNUM Выборы депутатов в Мажилис (нижнюю палату парламента) Казахстана проконтролируют 5700 наблюдателей от федерации профсоюзов республики. Об этом 26 ноября заявил заместитель председателя федерации профсоюзов Нурлан Утешев на брифинге в доме профсоюзов.

По его словам, все наблюдатели пройдут обучение и тренинги. Замглавы объединения «Казахстанский профсоюз работников государственных, банковских учреждений и общественного обслуживания» Актозы Нуранов отметил, что в регионах уже созданы областные штабы наблюдателей.

Он выразил уверенность, что наблюдатели смогут обеспечить честность и прозрачность выборов. Член штаба наблюдателей Алия Абиева добавила, что в условиях пандемии парламент должен обеспечить преемственность и стабильность власти.

Напомним, 10 января 2021 года в Казахстане пройдут выборы депутатов в Мажилис и маслихаты (местные представительные органы власти).