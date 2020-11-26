Тбилиси, , 15:56 — REGNUM Жёсткие карантинные меры, которые правительство Грузии вводит с 28 ноября критически оценили лидеры ряда оппозиционных партий. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

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"Ограничения понятны, можно соглашаться или не соглашаться. Меня больше интересует план, что будет в стране после снятия ограничений, о котором, к сожалению, мы ещё не слышали», — заявил журналистам один из лидеров партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Заал Удумашвили.

Лидер «Европейской Грузии» Гиги Угулава заявил, что не понимает, для чего комендантский час увеличили на два часа и сделали с 21:00, вместо 23:00. Он также выразил сомнение в необходимости делать послабления на новогодние праздники.

«Ограничения, которые на Новый год снимают, зачем? Пандемия прекратится к Новому году?» — сказал Удумашвили.

Также, как сообщают журналисты, лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил, что жёсткие карантинные меры создадут в стране тяжёлое положение.

Напомним, с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года в Грузии будут ужесточены карантинные ограничения. В этот период запрещается работа общественного транспорта, а также большинства сервисов. Предприятиям общепита и торговым объектам, кроме аптек, продуктовых магазинов и магазинов с товарами первой необходимости, будет разрешено работать только дистанционно.

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