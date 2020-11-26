Ростов-на-Дону, , 15:37 — REGNUM Руководитель фракции «Коммунисты России» в Законодательном собрании Ростовской области Вахтанг Козаев временно отстранён от выступлений. Принятое решение связано с некорректными высказываниями на одном из прошедших заседаний донского парламента.

«На прошедшем 29 октября заседании Заксобрания Вахтанг Козаев во время своего выступления, при рассмотрении вопроса о комплексном развитии сельских территорий Ростовской области в рамках правительственного часа, позволил себе некорректные грубые и оскорбительные высказывания. Помимо этого выступление было не по существу рассматриваемого вопроса, о чем его неоднократно предупреждал председательствующий Александр Ищенко. Таким образом, депутат Козаев нарушил несколько правил депутатской этики», — отметил председатель парламентского комитета по регламентным вопросам и депутатской этике Николай Беляев («Единая Россия»).

Кроме того, выяснилось, что народный избранник имеет задолженности по оплате налогов и коммунальных услуг на общую сумму более 205 тыс. рублей.

Козаев лишён права выступления на двух ближайших заседаниях донского парламента.