Москва, , 16:19 — REGNUM Заявление Минобороны России о том, что Россия провела очередные успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане оставили свою точку зрения 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

»Сейчас захватывают территории другими методами. Экономические методы захватывают территории и ресурсы без каких либо потерь в живой силе. Китай, например, даёт всем кредиты и в замен стратегически важных объектов. И в итоге почти вся страна становится под их контролем», — пишет пользователь Шам.

Многие комментаторы пришли к мнению, что подобные испытания необходимо держать в секрете. Граждане привели в пример политику СССР в данном вопросе.

«Простите, но достижения сводятся только к производству новых вооружений. В СССР, все вооружения и особенно испытания, находились под грифом секретно и народу не нужно было знать как армия стоит на защите границ Родины, ну, если только на Параде, на Красной площади. При этом, ни одна сволочь не решалась даже на провокации. Все знали, что если что, то встанет весь народ», — написал Геннадий Ф.

Другие заявили о том, что данная новость не является значимой по той причине, что между испытаниями и полноценным использованием системы ПРО в Вооружённых силах России может пройти десятилетие.

«И что? От испытаний до установки, стоящей на боевом дежурстве еще десятилетия работы. Лучше экономику развивайте, чтобы Министерство обороны могло закупать эти комплексы», — пишет пользователь Дохбу.

Нашлись и те, кто оценил данные испытания с однозначно позитивной точки зрения. Граждане уверены, что новые военные разработки позволяют обеспечить безопасность и независимость страны от воздействия иностранных государств.

«Любая новая ракета укрепляет независимость России и россиян от внешних врагов, это всегда хорошо. Любой сомневающийся в правильности сделанного выбора по укреплению и наращиванию военной мощи РФ очень наивный человек или элементарный скрытый враг России. Зачем развивать экономику, если нет возможности защитить свою страну?» — задаётся вопросом Wladimir M.

Напомним, 26 ноября в Минобороны России заявили о том, что Россия провела очередные успешные испытания новой ракеты российской системы противоракетной обороны на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.