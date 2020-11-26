Москва, , 15:32 — REGNUM Статья про «знакомую» президента России Владимира Путина, опубликованная в одном из средств массовой информации, совсем не тянет на серьёзный материал. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля признался, что сам просмотрел этот материал, одна нашёл его малоубедительным.

«Такой эпистолярный жанр, я склонен наверное относить это к таким материалам, как провокационная желтизна не более того, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства. — На серьёзный материал это не тянет, это абсолютно такие утверждения фактически они голословные».

При этом Песков добавил, что подобные материалы будут появляться и дальше, однако комментариев они не заслуживают.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Проект» опубликовало статью о якобы знакомстве президента РФ Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих. Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что впервые слышит о ней.