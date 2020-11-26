Москва, 26 ноября 2020, 15:32 — REGNUM Статья про «знакомую» президента России Владимира Путина, опубликованная в одном из средств массовой информации, совсем не тянет на серьёзный материал. Об этом 26 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Официальный представитель Кремля признался, что сам просмотрел этот материал, одна нашёл его малоубедительным.
При этом Песков добавил, что подобные материалы будут появляться и дальше, однако комментариев они не заслуживают.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание «Проект» опубликовало статью о якобы знакомстве президента РФ Владимира Путина с женщиной по имени Светлана Кривоногих. Пресс-секретарь главы государства ранее заявил, что впервые слышит о ней.