Москва, , 15:18 — REGNUM Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект о выходном дне 31 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Депутаты фракции ЛДПР предложили поправки в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми «один из выходных дней соответствующего календарного года переносится нормативным правовым актом правительства Российской Федерации на 31 декабря, если этот день не является выходным». Таким образом, предлагается ввести новую обязанность правительства РФ.

Сейчас 31 декабря не является нерабочим праздничным днем.

«Правительство это сделало только на 2021 год», — сказал депутат Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР).

Вместе с тем профильный комитет Госдумы по труду и соцполитике выступил против законопроекта.

«Люди в этом году устали отдыхать, они хотят работать», — привела аргумент депутат Госдумы Валентина Кабанова («Единая Россия») в ходе дискуссии от имени комитета.

Кроме того, она напомнила, что правительство уже имеет право устанавливать выходной день на 31 декабря. Большинство парламентариев с такой позицией согласилось, законопроект был отклонен.

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