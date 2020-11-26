Тбилиси, , 15:31 — REGNUM Отказ признавать итоги прошедших выборов в парламент Грузии и направление запроса в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) на получение денег за полученные голоса на этих выборах, не связаны друг с другом. Такое заявление, как передает «Общественное телевидение», 26 ноября сделал один из лидеров оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Заал Удумашвили.

Ранее в ЦИК обнародовали список партий, которые подали заявки на получение денег. Среди них, кроме ЕНД, были «Европейская Грузия» и «Стратегия Строителя». Эти три партии наиболее активно проводят акции протеста, на которых заявляют, что выборы были «сфальсифицированы».

»Нет никакой связи между легитимностью и финансированием выборов. Я хотел бы напомнить вам, что финансирование — это не только добрая воля, это обязанность всех политических партий, мы обязаны по закону подавать заявки на выделение определенных средств из бюджета для политических партий, и это не имеет ничего общего с тем, кто входит в парламент или нет. Это напрямую связано с количеством полученных голосов», — сказал Удумашвили.

Журналисты спросили политика, если выплаты партиям напрямую зависят от количества полученных голосов на выборах, то признает ЕНД таким образом итоги голосования.

«Мы не признаём результат, но эта сумма всё равно принадлежит нам», — заявил лидер партии.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент и начали проводить акции протеста.

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