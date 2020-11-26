Париж, , 15:57 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что религиозные учреждения будут постепенно выходить из карантина, и нынешний лимит в 30 человек на богослужении может быть повышен.

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Как сообщает Reuters, в четверг, 26 ноября, в ходе пресс-конференции глава французского правительства объявил, что в первое время после открытия религиозных учреждений 28 ноября на богослужениях смогут присутствовать не более 30 человек, но по мере снижения количества заболевших в день это ограничение может меняться.

«Открытие религиозных учреждений может быть лишь постепенным», — пояснил Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране 28 ноября будут возобновлены богослужения в религиозных учреждениях, несмотря на пандемию вируса SARS-CoV-2.

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