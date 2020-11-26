Берлин, , 15:14 — REGNUM В случае если к власти в Белоруссии придет оппозиция, все «сделки и договоры», которые заключил с Россией нынешний белорусский президент Александр Лукашенко, будут пересмотрены. Об этом 26 ноября заявила экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская в своем Telegram-канале.

«О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством», — говорится в сообщении оппозиционерки.

Также в нем утверждается, что белорусская оппозиция всегда высказывалась в пользу дружеских и партнерские отношений с Россией, однако «независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

Как сообщало ИА REGNUM, белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия готова интенсифицировать свои отношения с Россией.