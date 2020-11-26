Москва, , 15:01 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о жилье для реабилитированных, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Инициатива внесена во исполнение постановления Конституционного суда.

В случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей, в том числе выехавшие для воссоединения с репрессированным членом семьи, принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном законодательством субъектов РФ, независимо от срока их проживания в местностях и населенных пунктах, в которые они возвращаются (намереваются возвратиться), места жительства, имущественного положения и наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях.

Авторы обратили внимание на неопределенность порядка принятия на учет и обеспечения жилыми помещениями в случае возвращения для проживания в Москву или в Санкт-Петербург.

Читайте ранее в этом сюжете: Законопроект о жилье для реабилитированных внесен в Госдуму