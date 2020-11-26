Париж, , 15:20 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что учащимся или работающим молодым людям от 16 до 25 лет, пострадавших из-за пандемии вируса SARS-C0V-2, будет предоставлена дополнительная помощь.

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Как сообщает Reuters, в четверг, 26 ноября, в ходе пресс-конференции глава французского правительства объявил о создании 20 000 «рабочих мест для молодых людей, оставшимся без работы», выделении помощи 45 000 учащимся для «обеспечения их жильём и пищей».

70 000 молодых людей, занимающихся сезонной или непостоянной работой, дополнительно получат 900 евро в месяц.

В целом государство осуществит выплаты 400 тысячам человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что правительство поможет главной национальной авиакомпании Франции Air France сможет пережить экономический кризис, связанный с пандемией вируса SARS-CoV-2.

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