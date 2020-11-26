Тбилиси, , 15:16 — REGNUM Жёсткие карантинные меры, которые в Грузии вводят с 28 ноября для предотвращения распространения коронавируса, не помещают депутатам парламента нового созыва проводить заседания. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 26 ноября на брифинге сказал премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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Новый пакет ограничений, который вводят власти, кроме всего прочего, предусматривает запрет на работу общественного транспорта. Журналисты спросили главу правительства, не будет ли из-за этого проблем у народных избранников.

«Депутаты смогут собираться нормально, без проблем. С транспортом проблем нет: кто-то на личном автомобиле приедет, кто-то на велосипеде. Не думаю, что это проблема для собрания депутатов», — сказал Гахария.

Он также отметил, что новые карантинные меры не запрещают проводить массовые протестные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, оппозиционные партии Грузии не признали итоги парламентских выборов, отказались входить в парламент нового созыва и начали проводить акции протеста.

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