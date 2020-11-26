Москва, , 14:59 — REGNUM Позиция США о готовности продлить с Россией Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) в случае решения вопросов проверки выполнения договора, основана на двойных стандартах. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

«Считать боеголовки и игнорировать носители, игнорировать новые технологии, которые прямо влияют на стратегическую стабильность — это несерьёзно и непрофессионально», — заявил Лавров.

«Мы передали американским коллегам достаточно давно, в начале этого года, соответствующие предложения о том, как мы предлагаем структурировать дальнейший диалог по контролю над вооружениями и нераспространением», — продолжил он.

По его словам, США давно интересует российское тактическое ядерное оружие — отсюда такой интерес к боеголовкам при игнорировании всего остального.

«Мы отвечаем, что мы готовы разговаривать и нестратегических ядерных вооружениях, включая боеголовки, соответственно, когда американцы своё тактическое оружие уберут с территории зарубежных стран — в Европе пять стран НАТО», — указал он.