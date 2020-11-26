Варшава, , 14:53 — REGNUM На стенах католического костела в польском Кракове неизвестные нанесли краской символику протестующих против решения Конституционного суда об ужесточении запрета на проведение абортов. Об этом передает Polskie Radio 24.

На стенах костела появились изображения в виде молний, которая является символом «Женской забастовки». Кроме того, на асфальте возле входа в здание костела были нанесены надписи «аборт — это нормально» и «остановите педофилию в церкви».

Подобные осквернения костелов в Польше длится уже более месяца. В некоторых случаях злоумышленники оставляли номера телефонов клиник, где можно совершить аборты, прямо на дверях костелов.

По мнению экспертов, злоумышленниками могли быть активисты из «Женской забастовки». Аналогичные с нанесенными у входа в костел лозунги периодически провозглашаются на протестах.

Напомним, 22 октября Конституционный суд Польши принял вердикт об ужесточении запрета права на аборт. Ведомство признало незаконным прерывание беременности в случае выявленных патологий у плода. Теперь аборты в Польше будут разрешены лишь в двух случаях — если беременность угрожает жизни и здоровью матери, либо если ребенок был зачат в результате изнасилования. Данное решение вызвало волну уличных протестов в разных городах республики. Костел поддерживает ужесточение запрета на проведение абортов.