Москва, , 14:52 — REGNUM Граждане РФ проиграли от пенсионной реформы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября, об этом заявил депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

«Если мы проанализируем стратегически, то, например, доля ВВП на пенсионное обеспечение, которое идет, в 2020 году по доходам — 8,4%, в 2023 году по итогам бюджетного цикла — 8%, снижается», — констатировал Куринный.

Кроме того, по его словам, ни о какой 1 тыс. рублей прибавки к пенсии в 2021 году речи не идет.

«951 рубль получается в 2021 году, 925 рублей — это снижение идет к 2023 году», — привел он данные.

Парламентарий указал на соотношение пенсии к прожиточному минимуму пенсионера.

«Фактически в 2020 году мы вернулись на уровень 2013 года по соотношению средней страховой пенсии к прожиточному минимуму», — сказал парламентарий.

«Если мы будем смотреть, например, соотношение к средней зарплате, коэффициент замещения, так называемый, то у нас здесь ситуация еще хуже: 32,9 — 2021 год, 32,5 — 2022 и 32,1 — 2023», — рассуждает Куринный.

«То есть пенсии наших граждан, несмотря на пенсионную реформу очень болезненную, которую в этом зале пробивали, я напомню, ничего фактически не меняется с точки зрения их реального положения», — резюмировал депутат.

Госдума в третьем чтении приняла закон о «заморозке» накопительной части пенсии на 2023 год.