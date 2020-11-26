Москва, , 14:50 — REGNUM Обвинения в сторону России со стороны Германии носят лицемерный характер. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске, комментируя программу, представленную министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на заседании Комитета министров Совета Европы.

«Когда «жёлтые жилеты» стали сталкиваться с очень жестоким ответом полиции, когда, по подсчётам французских правозащитников, почти 15 тыс. резиновых пуль было выпущено по демонстрантам, 2,5 тыс. человек были ранены, 12 тыс. были задержаны, из них две тысячи были приговорены в том числе к реальным тюремным срокам — примерно половина из этих двух тысяч… об этом никто не говорит. Это считается в порядке вещей, потому что там свои», — заявил Лавров.

«Вот от этого надо избавляться, и тем более тем, кто становится во главе Совета Европы», — указал он.

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