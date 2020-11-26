Киев, 26 ноября 2020, 14:51 — REGNUM На Украине могут остановить междугороднее сообщение в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Об этом заявил глава МВД страны Арсен Аваков в эфире телеканала «Украина».
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Он рассказал, что подобная возможность обсуждается правительством, однако окончательное решение пока не принято.
Аваков добавил, что ограничения могут коснуться и железнодорожного транспорта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская заявила, что пик заболеваемости на Украине будет в начале января 2021 года.
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