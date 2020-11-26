Москва, , 14:45 — REGNUM Член Общественной палаты РФ Мария Бутина, освобожденная в 2019 году из заключения в США, поддержала предложение о возможности признания физических лиц иноагентами в России, сообщает РЕН ТВ.

Мария Бутина в ходе представления своей книги «Тюремный дневник» в Москве в четверг, 26 ноября, напомнила, что сейчас в России иностранными агентами признают только юрлица, в основном — СМИ, однако отдельные личности, выполняющие «заказ» другого государства, не обязаны регистрироваться.

«Нужно понимать, что вопрос не в том, чтобы запретить их деятельность. Вопрос в том, что граждане РФ имеют полное право знать, почему тот или иной человек организовывает какое-либо мероприятие, кто за это платит, кто за этим стоит», — уточнила Мария Бутина.

Россиянка также прокомментировала свое заключение в тюрьме США, куда она попала по одному из действующих в стране закону об иноагентах: «Должна сказать, что в моем случае не имелось абсолютно никакого состава: не было ни политической деятельности, ни каких-либо денег, никакой вредоносной деятельности для Америки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, создательница общественного движения «Право на оружие» Мария Бутина вернулась домой 26 октября 2019 года.

Она была задержана в США по подозрению в шпионаже. Обвинения против Марии Бутиной были выдвинуты в преддверии встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году. Дело было сфабриковано против Бутиной для создания негативного фона этой встречи.

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