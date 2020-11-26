Москва, , 14:43 — REGNUM Программа, представленная министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом на заседании Комитета министров Совета Европы, подрывает доверие между государствами. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

«Это не большой секрет — Маас презентовал свою программу на ближайшие шесть месяц в политизированном ключе», — заявил Лавров.

Лавров напомнил слова Мааса о том, что принципы Совета Европы должны навязываться через соответствующие инструменты — в том числе и тем странам, которые в Совет Европы не входят.

«Председатель по определению должен опираться на те направления своей будущей работы, которые обещают продвигать такое единство, а не вносить конфронтацию в работу этой уважаемой структуры», — указал министр.