Бишкек, , 14:40 — REGNUM На конституционном совещании предложили внести в конституцию Киргизии пункт о присвоении английскому статуса официального языка наравне с русским. С такой инициативой выступил бывший директор департамента туризма Максат Чакиев.

По мнению экс-чиновника, английский язык поможет республике в большей степени участвовать в мировых процессах, поскольку он используется в более чем 100 странах дальнего зарубежья.

«В действующей конституции русский язык имеет официальный статус, что помогло Киргизии взаимодействовать с десятками стран. Это было правильное решение. Теперь нужно сделать официальным и английский язык», — считает Чакиев.

ИА REGNUM напоминает, что в 2017 году министерство образования Киргизии внесло в школьные учебные планы изменения, предусматривающие значительное увеличение количества уроков английского языка.

По мнению чиновников и депутатов, это якобы будет способствовать росту числа киргизстанских школьников, поступающих в западные вузы, а мигранты будут ездить на заработки не в Россию, а в страны Евросоюза.