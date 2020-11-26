Анкара, , 14:44 — REGNUM Турецкие власти предприняли новые меры после вторжения инспекции немецкого фрегата на турецкое судно, доставлявшее продукты питания и краски в Ливию. Турция установит станции наблюдения за морским движением в Средиземном море. Таким образом, Анкара будет мгновенно получать уведомления о передвижения каждого корабле в Восточном Средиземноморье и в территориальных водах частично признанной Турецкой Республики Северный Кипр.

Турция планирует ввести в эксплуатацию данную систему наблюдения в 2021 году.

Для строительства данных станций будет использовано программное обеспечение отечественного производства, разработанное турецкой компанией «Havelsan». В рамках проекта в территориальных водах Северного Кипра будет создана система услуг по передвижению судов, состоящая из центра услуг по передвижению судов и двух станций наблюдения за морским трафиком.

Напомним, военные корабли стран НАТО и Евросоюза осуществили в Средиземном море операцию «Ирини», направленную на пресечение поставок оружия в Ливию, в рамках которой немецкая инспекция произвела обыски на турецком судне.