Москва, , 14:31 — REGNUM Белоруссии не нужно никакое непрошенное сотрудничество для решения внутренних проблем. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

«Белорусский народ — народ мудрый. Действует всегда взвешенно. И он в состоянии разобраться со своими собственными проблемами без какой-либо подсказки извне, без навязчивых предложений о непрошенном посредничестве», — заявил Лавров.