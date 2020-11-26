Москва, , 14:29 — REGNUM Россия заинтересована в спокойной политической обстановке в Белоруссии. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы ситуация в Республике Беларусь была спокойной, стабильной, и, на наш взгляд, этому будет способствовать начавшаяся по инициативе руководства страны конституционная реформа как важный этап совершенствования и преобразования в политической, экономической и правовой системе. Как это было объявлено», — заявил Лавров.