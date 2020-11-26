Минск, , 14:27 — REGNUM Уехавшие на Запад деятели оппозиции распространяют лживую информацию и призывают к мерам, которые ухудшат положение простых людей. Об этом было заявлено 26 ноября во время состоявшегося в Минске совместного брифинга глав МИД России Сергея Лаврова и Белоруссии Владимира Макея.

В частности, Лавров раскритиковал оппозиционеров, кормящихся «на заграничных хлебах» и распространяющих фейки как о России, так и об отношениях между Москвой и Минском.

Макей согласился с оценками главы МИД России и добавил: то, к чему призывают оппоненты — в частности, к принятию экономических санкций, негативно скажется на «простых людях» Белоруссии.