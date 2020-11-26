Куала-Лумпур, , 14:27 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что государству будет отдан приоритет в получении китайской вакцины от коронавируса, сообщает Antara.

Об этом премьер-министр заявил после встречи с послом Китая в Малайзии в здании парламента.

Посол выразил признательность правительству Малайзии, которое всегда оказывало поддержку стране в различных аспектах, особенно во время пандемии. Китай считает Малайзию дружественной страной, которая всегда готова оказать помощь.

Мухиддин выразил признательность за укрепление двусторонних отношений Малайзии и Китая, которые сейчас находятся на очень близкой стадии с момента установления дипломатических отношений в 1974 году.

Напомним, Китай был крупнейшим торговым партнером Малайзии в течение 11 лет подряд. В прошлом году объем торговли составил 315 млрд ринггитов ($77 млрд). В 2019 году стоимость китайских инвестиций в Малайзию также составила 18 млрд ринггитов ($4,4 млрд), что сделало страну 10-м по величине источником прямых иностранных инвестиций в Малайзии.

Читайте также: В Малайзии выявили свыше 58 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2