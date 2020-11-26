26 ноября 2020 | Время чтения 3 мин

Игорь Юдкевич, , 17:37 — REGNUM Итоги 2020 года, которые будут подведены в десятках уважаемых периодических изданий по всему миру в ближайшие недели, безусловно, не будут положительными. Пандемия коронавируса в этом году будет широко трактоваться как annus horribilis, термин, означающий год бедствия или несчастья, ставший знаменитым благодаря королеве Елизавете II. Такими словами она дала характеристику 1992 году, в котором распались браки трех из ее четырех детей, а Виндзорский замок сильно пострадал от пожара.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

В израильских средствах массовой информации итоговые обзоры 2020 года, безусловно, не будут представлять его в позитивном свете, особенно учитывая гибель почти 3000 человек в результате COVID-19 и весь опустошающий урон, который пандемия нанесла средствам к существованию людей и экономике страны. Кроме того, 2020 год оказался еще одним годом политической дисфункции и нестабильности.

Но не все было так печально. Этот год также войдет в историю Израиля как год, когда еврейское государство совершило исторические шаги, заключив договоры о мире и нормализации отношений с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом, чтобы еще больше вырваться из своей длительной региональной изоляции. В течение нескольких недель в сентябре, казалось, шла целая лавина мирных соглашений. А 22 ноября премьер-министр Биньямин Нетаньяху встретился в Неоме, Саудовская Аравия, с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и госсекретарем США Майком Помпео. Нет, это была не первая встреча высокопоставленных израильских и саудовских официальных лиц, и эта встреча не привела к какому-либо драматическому объявлению об установлении официальных связей. Но тот факт, что она стала достоянием общественности — а трудно поверить, что это произошло бы без согласия всех сторон, — посылает важные сигналы различным значительным аудиториям.

Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман Kremlin.ru

Первый адресат — избранный президент США Джо Байден. Послание Байдену простое: таблица Ближнего Востока была перезагружена, включая новую обстановку в тройке Израиль — ОАЭ — Саудовская Аравия. Этот факт он и его новая администрация должны будут принять во внимание при переоценке политики Вашингтона в отношении Ирана. Не случайно эта встреча состоялась именно сейчас, за несколько недель до того, как Байден должен был переехать в Овальный кабинет, так же как не случайно сделки с ОАЭ и Бахрейном были завершены как раз перед выборами в США.

Израиль и эти страны Персидского залива объединяются сейчас, в последние дни администрации Трампа, так что если администрация Байдена захочет свернуть политику Трампа в отношении Ирана и занять гораздо более мягкую позицию, она столкнется с твердой стеной оппозиции со стороны главных союзников Америки в регионе. На этот раз речь пойдет не только о том, что Нетаньяху будет выступать против президента Соединенных Штатов, как это было в случае, когда Барак Обама во время своего президентства протолкнул иранскую ядерную сделку.

Еще одна ключевая аудитория, на которую была рассчитана встреча, — это сам Иран. Эта встреча дала Ирану понять, что его крупнейшие и наиболее грозные соперники в регионе объединяются против него и теперь даже готовы сделать это несколько публично. Сотрудничество между Израилем и Саудовской Аравией в настоящее время находится в дипломатической сфере и сфере разведки/безопасности, но лидеры Ирана — после этой встречи — должны спросить себя, способно ли это сотрудничество быстро превратиться в сотрудничество военное.

Биньямин Нетаньяху и Майк Помпео Mfa.gov.il

Для внутренней саудовской аудитории обнародование встречи, несмотря на официальное отрицание со стороны саудовского министра иностранных дел, сигнализирует о том, что, хотя палестинский вопрос может иметь большое значение для старшего поколения саудовских лидеров, таких как король Салман, новое поколение, представленное Мухаммедом бен Салманом, не желает жертвовать своими будущими интересами на палестинской стороне. Этому сигналу руководству палестинской администрации следует уделять пристальное внимание.

Следует поощрять выведение израильско-саудовского сотрудничества, которое в течение многих лет было плохо хранимым секретом, из тумана на широкий солнечный свет. Всем, от близких друзей Израиля, таких как Соединенные Штаты, до его врагов, таких как Иран и Турция, было бы полезно увидеть, что карта Ближнего Востока значительно изменилась и что старая политика и предположения должны быть скорректированы с учетом новых региональных союзов, создаваемых в 2020 году.