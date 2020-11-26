Минск, , 14:21 — REGNUM «Запад занимается нравоучениями тех, кто не является его союзником», — конспирировал 26 ноября в Минске глава МИД России Сергей Лавров.

Сергей Лавров — наставник конкурса «Лидеры России» Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Говоря о стандартах прав человека и демократии в понимании странами Запада, Лавров обратил внимание, «насколько эти стандарты двуличны». Он напомнил о жестоких подавлениях выступлений «жёлтых жилетов» во Франции и многочисленных нарушениях прав человека в странах Евросоюза, в частности — в Прибалтике.

«Не будем позволять заматывать или забывать те пороки, которые есть на Западе», — отметил глава российской дипломатии.

По мнению МИД РФ, электоральная система США не соответствует принципам демократии, что признают американские эксперты.