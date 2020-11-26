Минск, 26 ноября 2020, 14:18 — REGNUM «Украина не является для нас эталоном в плане прав человека и не может являться для нас ментором или учителем», — заявил 26 ноября во время совместного брифинга с главой МИД России Сергеем Лавровым глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
«Присоединение Украины к санкциям Евросоюза против Белоруссии — это не самостоятельный шаг», — констатировал глава МИД Белоруссии.
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«Это насмешка над здравым смыслом», — констатировал он.
«Это абсолютно извращённая логика и мы не приветствуем такой подход. Мы выработали соответствующие меры», — сказал Макей.
В частности, были составлены списки украинских граждан, которым запрещён въезд в Белоруссию. прорабатываются и другие ответные меры, сообщил глава белорусской дипломатии.
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