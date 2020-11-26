Минск, , 14:13 — REGNUM Если Совет Европы будет в одностороннем порядке принимать программы сотрудничества с Белоруссией без участия официального Минска, то власти Белоруссии прекратят сотрудничество с этой организацией. Об этом 26 ноября во время состоявшегося в Минске совместного брифинга с главой МИД России Сергееем Лавровым заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

МИД Белоруссии в целом позитивно относится с к посредническим инициативам при урегулировании конфликтов, сообщил глава белорусской дипломатии. Применительно к белорусскому кризису Макей отметил: «Мы готовы приветствовать это».

«А не на трансфер власти, отстранение действующего руководства от власти — мы категорически против этого», — уточнил Макей.

Лавров в свою очередь обратил внимание на агрессивную роль Германии в формировании повестки Евросоюза по белорусской проблеме. Глава МИД России констатировал: «Это прискорбно».

МИД России не намерен мириться с дискриминацией русскоязычных в Прибалтике, игнорировать проблемы прав человека в ЕС, дискриминацию российских СМИ в Евросоюзе.