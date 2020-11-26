Москва, , 14:11 — REGNUM Западные страны по-прежнему вмешиваются во внутренние дела других государств. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

«Мы отметили многочисленные факты грубого вмешательства и американцев, и тех, кто следует в их фарватере — имею в виду отдельные европейские столицы, — во внутренние дела суверенных государств», — заявил Лавров.

«Продолжают использовать грязные методы так называемых «цветных революций», включая манипулирование общественным мнением, создание и поддержку откровенно антиправительственных сил, содействие их радикализации», — указал он.

По его словам, все эти методы наглядным образом применяются к Белоруссии в настоящее время.