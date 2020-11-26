Москва, , 14:03 — REGNUM США не смогут навязать мировому сообществу собственные правила игры. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

«Нас беспокоит линия западной на установление контроля над международными организациями, вплоть до приватизации их секретариатов. А когда это не получается — коллективную работу в универсальных форматах пытаются подменить такими «междусобойчиками», где те, кто соглашается с западной линией, принимают решения, которые затем выдаются за многосторонние и обязательные к исполнению», — заявил Лавров.

«Жить по таким правилам нас едва ли можно заставить. Подавляющее большинство стран мира твёрдо привержено старому проверенному принципу. Имею в виду уважение международного права, прежде всего Устава ООН», — указал он.