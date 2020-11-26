Москва, , 13:58 — REGNUM Соединённые Штаты продолжают противопоставлять собственную концепцию миропорядка общепризнанным нормам международного права. Об этом 26 ноября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с главой МИД Белоруссии Владимиром Макеем пресс-конференции по итогам переговоров в Минске.

«Говорили о более широком нашем взаимодействии в международных структурах, включая СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз, ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе», — заявил Лавров.

«Совместно с нашими коллегами мы с сожалением констатировали, что наши западные коллеги во главе с Соединёнными Штатами продолжают настойчиво продвигать исключительно свои интересы, узко эгоистично, явно в стремлении сохранить гегемонию на мировой арене, используя так называемую концепцию миропорядка, основанного на правилах, который впрямую противопоставляют универсальным общепризнанным нормам международного права, включая Устав ООН», — указал он.