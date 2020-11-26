Москва, 26 ноября 2020, 13:50 — REGNUM Переговоры с позиции силы по определению не предполагают равноправия сторон, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.
Как сообщалось ИА REGNUM, «угроза» со стороны России стала более явственной, НАТО нужно усилить оборонные способности и говорить с позиции силы, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге.
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