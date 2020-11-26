Джакарта, , 13:45 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Индонезии Махендра Сирегар призывает микро-, малые и средние предприятия страны более творчески подходить к созданию и продвижению своей продукции на международном рынке, сообщает Antara.

Махендра Сирегар подчеркнул важность усилий по объединению лучших творческих работ и продуктов в дополнение к тому, что было сделано до сих пор.

«Мы должны иметь возможность внедрять товары, которых никогда раньше не было, чтобы достичь прорыва в творческой индустрии», — призвал замминистра иностранных дел Индонезии.

Издание отмечает, что есть четыре основных момента, которые необходимо учитывать при создании творческих работ, а именно сохранение индивидуальности, качества, креативности и современности.

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