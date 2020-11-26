Москва, , 13:45 — REGNUM В прозвучавшем в немецком бундестаге заявлении министра обороны Германии, призвавшей вести переговоры с нашей страной «с позиции силы», особое внимание привлекает фраза о том, что «это всегда была хорошая позиция германской внешней политики», отметил 26 ноября обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя выступление министр обороны Германии.

Как сообщалось, министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, выступая в бундестаге, заявила что «угроза» со стороны России стала более явственной, НАТО нужно усилить оборонные способности и говорить с позиции силы».

«Во времена СССР, до Горбачёва, Германии точно не удавалось говорить с нашей страной с позиции силы. В 1922 году Рапалльским договором мы просто вытащили Германию из исторического небытия.

В 1939 году поставили на наших западных рубежах заслон её продвижению на восток. В 1945 году — вот тогда точно с позиции силы, только нашей силы, — продиктовали условия её послевоенного устройства.

В 1971 году четырехсторонним договором по Берлину напомнили, что решения союзников по Западному Берлину остаются в силе: он не является частью ФРГ. 1970-е годы, после подписания Московского договора, зафиксировавшего нерушимость границ и отказ от территориальных претензий, стали годами отхода от конфронтации и развития сотрудничества.

Значит, речь немецкий министр ведёт об уже недавнем времени. И действительно, сдача в 1990 году ГДР и последующий вывод советских войск из Германии при Ельцине легли позорным бременем на историю внешней политики России.

Уступили мы, в том числе и немцам, в вопросе о расширении НАТО на восток и о приёме в ЕС бывших стран СЭВ и прибалтийских республик СССР…

Аннегрет Крамп-Карренбауэр, видимо, хочет вернуться к этим временам, но после 2014 года многое поменялось. Тот факт, что Россия вложила значительные инвестиции в модернизацию своих Вооружённых сил и располагает сегодня новыми видами вооружений, совершенно не несёт никакой угрозы для стран, не собирающихся вести с нами диалог с позиции силы.

А вот для тех, кто к равноправному и взаимно уважительному диалогу не готов, — да, это серьёзное предупреждение от заносчивости», — высказал свое мнение Михаил Демурин.

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