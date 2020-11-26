Москва, , 13:44 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, регулирующий особенности удаленной (дистанционной) работы, передает корреспондент ИА REGNUM 26 ноября.

Удаленная работа Максим Додонов © ИА Красная Весна

«Мы понимаем, что законопроект не решит всех проблем… Предлагаем подготовить второй пакет поправок», — отметил первый замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев.

Прописываются виды дистанционной (удаленной) занятости: постоянная, временная и периодическая. Прописываются нюансы отношений между работодателями и работниками. Устанавливаются особенности заключения трудовых договоров, документооборота, использование техники и программ, уточняются вопросы работы и отдыха, оплаты переработок, командировок, а также причины для увольнения дистанционных сотрудников.

Много споров было вокруг «права на офлайн». Однако «компромиссный вариант» состоит в том, что коллективным договором, локальным нормативным актом, принятым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему может определяться режим рабочего времени дистанционного работника, а если он ими не предусмотрен, то режим рабочего времени устанавливается дистанционным работником по своему усмотрению.

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в рабочее время. Это означает, что нарушение права на офлайн расценивается как сверхурочная работа, то есть может проходить только с письменного согласия работника и оплачивается как сверхурочная работа. По закону в первые два часа оплачивается в 1,5 размере, далее в двойном размере. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы каждого работника.

Кроме того, прописаны основания для перевода работников на «дистанционку» без их согласия.

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