Москва, , 14:32 — REGNUM Решение парламента Азербайджана вынести протест в связи с принятой в Сенате Франции резолюции, где призывается признать независимость Нагорного Карабаха, вызвало обсуждение среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 26 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Чтобы определить, кто имеет право проживания, достаточно сходить на старые кладбища и записи священников, связывающих узами браков тот народ, который жил там хотя бы на протяжении 500 лет. Если земля переходила из рук в руки и есть желание мирного разрешения. Сами люди, которые там проживают, должны жить в мире и дружбе. Или кровопролитие будет продолжаться» (авторские орфография и пунктуация сохранены — прим. ИА REGNUM), — считает пользователь Сергей.

Многие комментаторы отметили, что ещё президент РФ Владимир Путин в одном из своих заявлений высказал точку зрения, согласно которой в современных реалиях независимость маленькой отдельно взятой страны попросту невозможна. По его видению, такое государство обязательно попадёт под влияние более сильного соседа.

«Как-то президент России Владимир Путин озвучил прямо в одном из интервью о судьбах третьих стран. Он дал понять, что странам не имеющие стратегические мощности и вес не удастся сохранить независимость в новых реалиях. Они, чтобы сохранить свою государственность должны будут примкнуть к кому-то более сильному. Что мы видим в данный момент? У кого мудрые правители, те создают союзы с более сильными государствами. Ну, а тех у кого нет этой мудрости, если так можно это назвать, страну разбирают на запчасти более сильные государства», — пишет Эрнест Э.

Некоторые пользователи предположили, что решение Сената Франции связано, скорее, с конфликтом между ЕС и Великобританией. По мнению граждан, именно Лондон является главным интересантом в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

«Я не понимаю — Франция что, объявила войну Британии? Война в Карабахе, как и весь «Великий Туран» — это полностью английский проект, обеспечивающий безопасность каспийских газо и нефтепроводов, поскольку Турция и Азербайджан — это прямой выход Лондона к ресурсам Каспия. Эрдоган — это 100% проект Ми-6, об этом знают все! Для того англичане из ЕС и выходили, и поэтому Эрдоган против ЕС», — поделился мнением пользователь Сергей.

Отдельные граждане пришли к выводу, что конфликт в Нагорном Карабахе не подошёл к своему концу. По их видению, иностранные государства готовятся к новому этапу противостояния, а резолюция Сената Франции — лишнее тому доказательство.

«Видимо, вокруг Нагорного Карабаха еще будут проблемы геополитического характера. Если Азербайджан, подписавший трехстороннее Соглашение об урегулировании конфликта, называет рекомендательную резолюцию сената Франции о признании независимости Нагорного Карабаха листком обычной бумаги, хорошо не туалетной, то Премьер — Министр Армении Пашинян, также подписавший вышеуказанное Соглашение, называет резолюцию сената Франции историческим событием. Осталось дождаться, как МИД РФ от лица России, подписавшей трехстороннее Соглашение, назовёт эту резолюцию сената Франции», — написал Александр А.

Напомним, 26 ноября парламент Азербайджана выдвинул протест Сенату Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху, в котором призывается признать независимость данного региона.

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