Москва, , 13:39 — REGNUM Сегодня, 26 ноября, президент России Владимир Путин совершит рабочую поездку в город Саров, ранее отменённую из-за нелётной погоды. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Сегодня погодные условия позволяют осуществить перелёт», — уточнил официальный представитель Кремля.

По его словам, глава государства уже в ближайшее время отправится в Нижегородскую область, в Саров, по той программе, о которой ранее заявлял Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин должен быть совершить рабочую поездку в город Саров Нижегородской области 25 ноября. Однако из-за нелётной погоды её пришлось отложить.

Планируется, что в ходе поездки в регион российский лидер посетит Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ экспериментальной физики, одно из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса страны. Также у главы государства запланирована встреча с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

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