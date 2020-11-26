Минск, , 13:39 — REGNUM Александр Лукашенко в ходе состоявшихся 26 ноября в Минске переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым позитивно оценил действия и роль России в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

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«Очень хотел бы вас поздравить с тем, что произошло на Кавказе. Вы просто молодцы. Ясно, что без издержек не бывает ‑ и критика будет, и все будет. Но то, что во многом благодаря России прекратилась эта бойня, что там не гибнут люди и что в принципе, хоть и в начале пути находимся, начали этот долгий путь к нормализации отношений на Кавказе, это очень позитивный и хороший знак. Мы именно такой позиции придерживаемся», — сообщил Лукашенко.

Он поведал, что хорошо знает проблемы Кавказского региона, подчеркнув: «Я очень доволен, что именно так этот кризис разрешился, как мы когда-то обсуждали (последний раз — в Питере). Поэтому я вас искренне поздравляю».

При этом Лукашенко «обратил внимание на наличие других проблем и конфликтных ситуаций», сообщает президентская пресс-служба.

Напомним, Белоруссия входит в ОДКБ вместе с Россией и Арменией. При этом Белоруссия выстраивает более тесные отношения с Азербайджаном, наращивая его военную мощь. Суверенитет и независимость Нагорно-Карабахской Республики официальный Минск не признаёт.

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