Пермь, , 13:30 — REGNUM Заксобрание Пермского края 26 ноября в первом чтении приняла законопроект об административных правонарушениях, согласно которому устанавливаются новые штрафные санкции, сообщает пресс-центр краевого парламента.

В частности, начнут штрафовать за нанесение надписей и графических рисунков на фасады зданий. За ненадлежащее содержание фасадов размер штрафов для граждан составит до 2 тыс. рублей, для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. и для юрлиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Такие штрафы предложено установить и для собственников зданий, ТСЖ или управляющие компании, если они не убирают такие надписи.

Фракция «Единая Россия» также инициировала санкции за порчу зеленых насаждений. За парковку автомобилей на газонах или проезд по растительности для граждан предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 3 тыс. до 4 тыс. руб., для юридических лиц — от 15 тыс. до 20 тыс. рублей. Незаконный снос деревьев или кустарников будет стоить гражданам 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, юрлицам — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей.

За купание в фонтанах граждан грозит штраф в размере 1 тыс. рублей.