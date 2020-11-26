Вашингтон, , 13:42 — REGNUM Представители Госдепартамента США намерены выделить до $3 млн организациям, занимающимся проблемой прав человека в КНДР. Об этом говорится на официальном сайте Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда.

Согласно опубликованным данным, средства будут предоставляться в виде грантов.

Известно, что гранты получат от двух до пятнадцати организаций. Сумма гранта будет варьироваться от $50 тыс. до $3 млн на организацию.

Заявки будут приниматься до 15 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Государственный департамент понизил уровень предупреждения о туристических поездках в Южную Корею.

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